إيران تسجل 321 حالة وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/04/15 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس (15 نيسان 2021)، تسجيل 321 حالة وفاة، واكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاي، إنه "تم رصد خلال الساعات الـ24 الماضية، 25.078 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل أعداد الاصابات في عموم مناطق البلاد الى 2.168.872".

ولفتت الى "تسجيل 321 حالة وفاة خلال اليوم، ليرتفع مجمل أعداد الوفيات الى 65.680 حالة"، مشيرة الى "ارتفاع معدل حالات الشفاء التام من الفايروس الى 1.749.041 شخصا".

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