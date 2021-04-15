الاحتلال الاميركي سبب رئيس وراء تسارع الاحداث الامنية في شمال العراق

2021/04/15 | 13:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقال ان دوي انفجار سمع في أربيل عاصمة منطقة كردستان العراق، فيما اشار مصدر امني عراقي الى تعرض مطار أربيل الدولي لقصف صاروخي أدى إلى تعطيل حركة الملا...

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