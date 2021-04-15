2021/04/15 | 13:34 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صرّح مصدر أمني مسؤول عراقي اليوم الخميس بالعثور على كنز تحت انقاض منزل في مدينة الموصل العراقية....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على كنز تحت انقاض الموصل
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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