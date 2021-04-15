العثور على كنز تحت انقاض الموصل

2021/04/15 | 13:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرّح مصدر أمني مسؤول عراقي اليوم الخميس بالعثور على كنز تحت انقاض منزل في مدينة الموصل العراقية....

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