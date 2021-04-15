كردستان تحسم مصير العام الدراسي في الجامعات..’لامخاطر على التعليم’

2021/04/15 | 13:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان آرام محمد قادر، الخميس، انه لا مخاطر على التعليم العالي خلال العام الدراسي 202 - 2021، وإن قرابة 85% من المحاضرات الدراسية تم القاؤها على الطلبة الجامعيين.

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وقال الوزير في مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (15 نيسان 2021)، إنه "لغاية الآن لا توجد مخاطر على التعليم العالي ولكن لا يمكننا القول إننا لا نواجه مشكلة أو يمكن إهمال الوضع، وإننا نواصل المتابعة عن كثب لكي لا يصل الوضع إلى مرحلة الخطر في ظل تفشي فيروس كورونا".

و اضاف انه "لحسن الحظ انه لغاية الان تم إلقاء 85‎%‎ من جميع المحاضرات الدراسية وجرت الاستعدادات كما هو مطلوب ليستمر الدوام خلال الاسابيع الاربعة المقبلة".

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