الخارجية الأميركية: الاتفاق البحري مع إسرائيل سينعش اقتصاد لبنان

2021/04/15 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مبعوث أميركي، الخميس، إن بلاده مستعدة لتسهيل محادثات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والتي أشار إلى أنها ستعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني أزمة شديدة الوطأة.

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