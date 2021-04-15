هزة أرضية تشغل ساعة عمرها 100 عام عطّلها زلزال سنة 2011

2021/04/15 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة بعد أن توقفت ساعة يابانية عمرها 100 عام عن العمل بسبب زلزال 2011 المدمر والتسونامي الذي أعقبه، عادت لتدق من جديد بعد هزة أرضية حركتها مؤخرا.والساعة المحفوظة في معبد بوذي […]

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