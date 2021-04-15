2021/04/15 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشف النائب عن محافظة الموصل محمد الشبكي، اليوم الخميس، عن تنفيذ قوات البيشمركة هجوما ضد قوات الحشد الشعبي في سهل نينوى.وقال الشبكي في تصريح خاص”للمركز الخبري الوطني” أن قوات البيشمركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بصواريخ حرارية..



البيشمركة تنفذ هجوماً ضد الحشد الشعبي في الموصل المركز الخبري الوطني.

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