النفط العراقية تبحث مع شركات أمريكية شراء حصة إكسون موبيل بحقل غرب القرنة

2021/04/15 | 13:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أنها بحثت مع شركات أميركية شراء حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة /1.وقال المكتب الإعلامي بالوزارة، في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الوزارة تتدارس مع شركات أمريكية إمكانية شراء حصة …

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