2021/04/15 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان -واع -شذى السوداي صدرت عن دار تأويل رواية (مندولين النقيب كوريلي) للروائي الانكليزي لويس دي برنيير بترجمة الشاعر العراقي رعد زامل . وجاءت كلمة الغلاف بقلم الناقد العراقي علي سعدون إذ قال: " هذه الرواية الهائلة لـ "لويس دي بيرنيير"، تريد أن تقول بعظمة الحب الحقيقي من منظور ندرته وتفوقه على عناصر الحياة الأخرى، فتجعل منه قضية وغاية ووسيلة في الآن نفسه، وستبقى الجملة الأثيرة التي كتبها لويس دي بيرنيير وترجمها رعد زامل ببراعة وحرفية عالية تجوب أرواح القرّاء وتجعلهم في خضم المشاركة الفاعلة في أحداث هذه الرواية .يقول بيرنيير عن جزيرة كيفالونيا اليونانية : إن" هذه الجزيرة تخون أهلها، مثلما تخون مدنٌ كثيرة أهلها.وسيخيّل إلى القارئ ان خيانة المدن واحدة من المشتركات الإنسانية في حفريات خيانة الأوطان وضعفها وتردي أحوالها..وسيتضح معنى الخيانة شيئاً فشيئاً كلما أدركنا المغزى الحقيقي الذي أراده بيرنيير من خلال التحولات الهائلة في مكان وزمان هذه الرواية : كيفالونيا الساحرة بطبيعتها الخلابة ومن ثم الخاضعة لرعب المحتلين وعبثهم، ثم انتهاء بزلزال العام 1953 الذي دمر الجزيرة ووضعها في مهب الريح العاتية والموجعة".صدرت رواية (مندولين النقيب كوريلي) سنة 1994 وكانت رواية بيرنيير الرابعة.وقد فازت بجائزة أفضل كتاب وجائزة الكومنولث وحققت مراجعات ممتازة ولكن مع القليل من الانتشار الأولي.حققت هذه الرواية في البدء أفضل المبيعات عندما تناولها الناس وأوصوا أصدقاءهم بمطالعتها.(أما نسخة الفلم فقد تمت في سنة 2001 وكان الفلم أقل شهرة).و تتضمن أعمال لويس دي برنيير اللاحقة قصصاً قصيرة ومسرحيات ودراما إذاعية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور رواية مندولين النقيب كوريلي بترجمة الشاعر رعد زامل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور رواية مندولين النقيب كوريلي بترجمة الشاعر رعد زامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).