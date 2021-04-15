الوفيات بسبب كورونا تسجل رقما قياسيا جديدا في إيران

2021/04/15 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة

الإيرانية، سيما سادات لاري، عن آخر

الإحصاءات الرسمية للإصابات والوفيات

الناجمة عن انتشار فيروس كورونا

المستجد في البلاد.

وأكدت لاري، تسجيل 25078 إصابة جديدة،

ووفاة 321

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