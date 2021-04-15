طقس العراق خلال الاربعة ايام المقبلة

2021/04/15 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الأنواء الجوية والرصد

الزلزالي، الخميس، عن توقعاتها لحالة

الطقس في عموم مناطق العراق، للأيام

الأربعة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت وكالة نون

الخبرية عليه ، أن "طقس غد الجمعة سيكون

صحو

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