صدور أمر استقدام بحق محافظ كركوك وعدد من مديري الأقسام بالمحافظة

2021/04/15 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ كركوك وعددٍ من مديري الأقسام في ديوان المحافظة على خلفيَّة مخالفاتٍ مرتكبة.

دائرة التحقيقات في الهيئة قالت في معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، ان أمر الاستقدام يشمل محافظ كركوك ومديري أقسام العقود الحكوميَّة والتخطيط العام والهندسة، فضلاً عن مدير قسم الحسابات السابق، لافتةً إلى أن صدور الامر جاء على خلفية مخالفاتٍ شابت بعض أعمال الصيانة والتأثيث في المحافظة.

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