5 توصيات من هيئة الإعلام والاتصالات للفضائيات: تجنبوا مشاهد التدخين

2021/04/15 | 13:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت إلى ضرورة الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أوصت هيئة الإعلام والاتصالات، وسائل الإعلام كافة بالالتزام بخمسة توجيهات لمراعاة المحتوى الإعلامي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "استنادًا للمهام والصلاحيات المخولة للهيئة بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ والذي منحها الصلاحيات الحصرية لتنظيم قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلد، ندعو وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي التي تحدد المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة وذلك من خلال مراعاة المحتوى الإعلامي على النحو الآتي:

1ـ الحفاظ على السلم الأهلي والأمن الوطني، وعدم بث مواد إعلامية تسهم في التحريض على العنف والكراهية، وضرورة التأكيد على روح التسامح والاعتدال داخل المجتمع، ونبذ الفكر المتطرف والعنف والإرهاب.

2ـ ضرورة احترام التقاليد الاجتماعية عبر التعاطي بايجابية واحترام العادات والطقوس والالتزام بالحيادية والمهنية عبر تجنب تقديم محتوى برامجي يسيء إلى الهوية العراقية وتماسك الأسرة، والابتعاد عن أي مواد تشوه المرأة والطفولة سواء أكان لفظيًا أم جسديًا، من أجل أن يكون المحتوى الإعلامي لا سيما الأعمال الدرامية المقدمة ذات تأثير إيجابي يحترم الهوية العراقية والقيم المتعارف عليها.

3ـ عدم بث مواد مخالفة للذوق الإنساني والآداب العامة، ورفع المشاهد المخلة بالحياء واللياقة، فضلًا عن تجنب اللجوء إلى الألفاظ النابية والبذيئة والحوارات الخادشة والهابطة التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي.

4ـ ضرورة الاهتمام والتركيز على المعالجات أكثر من المشكلات عند طرح قضية محددة أو تشخيص واقع معين، والتوقف عن تمجيد الجريمة وتكريس الصورة النمطية التي تجسد رموزًا وأبطالًا وهميين يمثلون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية، بالإضافة إلى تجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية التي تحمل دلالات سلبية ومضرة لفئات المجتمع كافة.

5ـ التأكيد على أهمية الدور التوعوي والوقائي للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد وعدم التهاون به أو إهماله لأنه يهدد الحياة الإنسانية و يزيد من معاناتها وبؤسها.

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