النفط تحدد موعد مباشرة 1450 من خريجي المعاهد النفطية

2021/04/15 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت وزارة النفط، الخميس، عن مباشرة (1450 ) من خريجي المعاهد النفطية في الشركات النفطية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، نعلن مباشرة الشركات النفطية بتنفيذ الاجراءات الادارية لمباشرة (1450 ) من خريجي المعاهد النفطية والانخراط في العمل بالشركات النفطية التي تم توزيعهم عليها خلال شهر رمضان".

ولفت البيات الى ان "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل كان قد اوعز في وقت سابق الى الشركات النفطية بالاسراع في اصدار الاوامر الادارية بمباشرة (1450)من خريجي المعاهد النفطية للعام الدراسي (2018 - 2019) خلال شهر رمضان".

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