النزاهة: صدور أحكام جديدة بحق المدير العام الأسبق لمصرف الـ TBI

2021/04/15 | 13:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، صدور قراري حكم جديدين يقضيان بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة TBI؛ بتهمة الإضرار بالمال العام.وقالت الهيئة في بيان، إن “محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة اصدرت حكماً بالسجن سبع سنواتٍ بحق المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة؛ استناداً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، موضحة أنَّ الحكم جاء على خلفيَّة قضية إعفاء إحدى الشركات الأهلية من جميع الفوائد المُترتّبة على اعتمادها المستنديّ البالغة (12,840,951) مليون دولار”.وأكدت الدائرة أن “المحكمة ذاتها وفي قضيَّةٍ أخرى أصدرت حكماً يقضي بالسجن مدة سبع سنوات بحقِّ المدان؛ استناداً لأحكام المادة (٣٤٠) […]

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