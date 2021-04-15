2021/04/15 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة وفقًا لدراسة حديثة، يمكن لدواء “بوديزونيد” لعلاج مرض الربو أن يقلل من خطر الإصابة بكوفيد 19 الحاد الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنحو 90 بالمائة.كما يمكن لدواء “بوديزونيد” أيضًا تقصير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دواء للربو فعال جدا ضد كورونا المركز الخبري الوطني.

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