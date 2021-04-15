2021/04/15 | 13:59 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداً ..انطلاق الجولة الـ28 من ممتاز الكرة

تنطلق يوم غدٍ الجمعة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، حيث تقام ثلاث مباريات في ملاعب بغداد والديوانية .

اللقاء الأول سيجمع الديوانية الرابع عشر وضيفه الحدود القابع في المركز التاسع عشر بملعب الإدارة المحلية، ويتطلع الأحمر الديواني إلى حصد النقاط الثلاث وتعويض خسارته أمام الطلبة في الجولة السابقة، بينما يسعى الحدود للعودة بفوز يبعده من خطر الهبوط الى دوري الدرجة الأولى.

وفي المباراة الثانية يحتضن ملعب التاجي لقاء النفط السابع وضيفه النجف صاحب المركز الثالث في لقاء يأمل فيه الغزلان بفك شراكة النقاط مع الزوراء وخطف الوصافة منه متسلحاً بمعنويات لاعبيه المنتشية بالنتائج الطيبة والعروض الاستثنائية التي يقدمها في الموسم الحالي، فيما يحاول النفط وضع حد لمسلسل تراجعه وتحقيق فوزه الأول بقيادة مدربه باسم قاسم .

وسيكون ملعب الشعب في تمام الساعة التاسعة مساءً مسرحاً للقاء الطلبة الخامس عشر وضيفه السماوة متذيل جدول الترتيب، ويأمل الأنيق في مصالحة جماهيره واستعادة صورته الزاهية التي اهتزت كثيرا في السنوات الأخيرة جرّاء مشكلات ادارية ومالية القت بظلالها على الاداء والنتائج، بينما يتطلع السماوة الى تحقيق فوز طال انتظاره ينعش آماله في البقاء بين أندية النخبة الموسم المقبل.

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