الثورة السودانية في كتاب البروفيسور أحمد إبراهيم أبو شوك - عبدالرزاق دحنون

2021/04/15 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون لفتت نظري صورة ألفتُ حُسنها وتألقها على غلاف كتاب صدر حديثاً عن "سلسلة التحول الديمقراطي" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من تأليف البروفيسور السوداني أحمد إبراهيم أبو شوك تحت عنوان "الثورة السودانية (2018 ـ 2019): مقاربة توثيقية ـ تحليلية لدوافعها ومراحلها وتحدياتها"، هذه الصورة التي جاءت من قلب الثورة السلمية السودانية في وقفة شامخة متحدية لفتاة جسورة اسمها "آلاء صلاح" طالبة هندسة معمار ......





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