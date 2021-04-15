شأة حركة فتح - علي ابو زايد

2021/04/15 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_ابو_زايد نشأة حركة فتح بعد نكبة عام 1948 التي حلّت بالشعب الفلسطيني، وتشرده من مدنه وقراه الى مناطق وتجمعات فلسطينية أخرى وخارج وطنهم الى بلدان عربية مجاورة، أملاً في العودة لبيوتهم بعد انتهاء الحرب.



إلا أن الأمور لم تسير حسب طموحات هذا الشعب، واستقر معظمهم في اماكن ترحالهم.



اثناء انتشار اللاجئين المنكوبين في بقاع عدة، بدأت تتشكل مجموعات فدائية لمقارعة دولة اسرائيل بعد تأسيسها وتأكيد بقائها مكان ......





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