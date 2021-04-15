محيي الدين بن عربي، فيلسوفًا ومتصوّفًا! - الياس خليل نصرالله

2021/04/15 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الياس_خليل_نصرالله محيي الدين بن عربي، فيلسوف ومتصوّف عاش في القرن الثالث عشر، ولد في منطقة الأندلس لأب عربي وأم امزيغيتية، إلّا أنّه قضى معظم حياته في دمشق، ومات ودُفن فيها.



مؤلفاته كثيرة منها: الفتوحات المكية، كتاب اليقين ونصوص الحكم.رغم اعتباره من كبار الفلاسفة والمتصوّفة المسلمين على مرّ العصور، إلّا أنّنا نجد من اتهمه بالكفر، الزندقة والتشيّع، لأنّه في دراساته وأبحاثه، طروحاته وتصوراته ناقض التفسير الدي ......





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