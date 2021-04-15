محلل عراقي يتوقع تشكيلة الشرطة ويحدد مراكز قوة الدحيل القطري للقاء اليوم في الأبطال

2021/04/15 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

توقع محلل قناة الشباب سبورت، خلف كريم، اليوم الخميس (15 نيسان 2021)، التشكيلة التي سيلعب بها مدرب الشرطة التيش في لقاء الدحيل اليوم ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الثالثة بدوري ابطال آسيا، فيما حدد مراكز قوة الفريق القطري.

وقال كريم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "من المتوقع أن يلعب ألتيش، بأحمد باسل في حراسة المرمى، وللدفاع حسام كاظم وعلاء مهاوي وسعد ناطق وعلي فائز، وأمامهم إرتكازين هما أمجد عطوان وسعد عبد الامير، وفي الوسط محمد قاسم وفهد يوسف والى الامام ريفاس ورافائيل، اما في حالة اللعب بمهاجم واحد فأنه سيدفع بمازن فياض في الوسط، ويلعب بريفاس فقط كمهاجم صريح".

وأضاف، أن "الفريق القطري يمتلك لاعبين مميزين في جميع المراكز، ففي الخلف تكمن قوة الفريق بإبن عطية لاعب البايرن ميونخ، ولاعب المنتخب القطري بسام الراوي ولويز مارتن وهو لاعب محلي، وكذلك لديهم قوة كبيرة في الوسط حيث يلعب علي كريمي وهو من افضل لاعبي الوسط بالدوري القطري، والجزائري كريم بضياف، والقوة الاكبر في الفريق القطري تتمثل بميشيل والبرازيلي ادميلسن بالهجوم والاخير لديه (12) هدفا بالدوري القطري، إضافة للمعز علي في حالة اللعب بثلاثة مهاجمين".

يشار الى ان المباراة ستقام مساء اليوم عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.

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