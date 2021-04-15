البحر ميدان المواجهة الجديدة.. الحرب بين إيران وإسرائيل تخرج للعلن

2021/04/15 | 14:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ سنوات، تتواجه إسرائيل وإيران مباشرة أو غير مباشرة في لبنان وسوريا وقطاع غزة، لكن في الأشهر الأخيرة امتدت التوترات بين البلدين إلى البحر مع سلسلة غامضة من عمليات التخريب والهجمات التي استهدفت سفنا من الجانبين.

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