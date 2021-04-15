2021/04/15 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة تصدر مسلسل “كله بالحب” للفنانة المصرية زينة، محركات البحث في الأيام الأولى لـ “موسم رمضان” بسبب الأزمات المتكررة المرتبطة بالمسلسل.وكانت أبرزها أزمة كتابة إسم زينة على “تتر” المسلسل وتهميش نجوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتج مسلسل زينة “كله بالحب” يعلق على أزمة انسحاب الممثلين المركز الخبري الوطني.

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