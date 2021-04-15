بتهم الإرهاب والابتزاز الألكتروني.. الداخلية تعلن حصيلة أمنية لـ24 ساعة في بغداد (صور)

2021/04/15 | 14:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، ممارساتها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 نيسان 2021)، إن "قطعات اللواء (27) واصلت عمليات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، وتمكنت من اعتقال عد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين اثنين بترويج المخدرات، ومتهم بالتزوير".

وأضافت أن "فرقة المشاة الحادية عشر اثناء تامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، تمكنت من: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة".

وتابعت أن "قوة من فرقة المشاة السابعة عشر وبناء على معلومات استخبارية من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، جنوبي بغداد".

وعلى صعيد متصل"تمكنت الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، وآخر بالابتزاز الإلكتروني، ومتهم بالقتل العمد، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".

وفي السياق، "تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من اعتقال متهم بترويج المخدرات، وضبط بحوزته كميات من المواد المخدرة، تم تسليمه إلى الجهات المختصة، فضلا عن ضَبَطِ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة".

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