2021/04/15 | 14:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلال زنكبادي أديب ومثقف موسوعي، له عدة كتب منشورة، ودواوين وله ترجمات بعدة لغات وينشر باللغتين العربية والكوردية، التقاه PUKmedia وسأله عن المثقف ودوره في المرحلة الراهنة، حيث قال: احب ان أوضح على إجابتك باقتضاب شديد، يمكنني الجزم أن الفترة الذهبية وشبه الذهبية للثقافة الكوردية هي (1998-2013) ومابعدها (زفت) لأكثر من سبب، ماعدا بضعة استثناءات (منجزات فردية) مشتتة هنا و هناك لاسيما بفضل النت والفيس بوك..أمّا السبب الجوهري لهذا الإضمحلال، فهو إستحواذ الأحزاب المتحاصصة (سرّاً أو علناً) على كل شيء ، وفضلا عن ذلك فأن الثقافة الكوردية تكاد تكون أداة للتحرير لكون كوردستان غير متحررة عموما وتفتقر إلى كيان دولة ولذلك الكورد يواجهون تحدي إشكالية لثقافة حضارية مزمنه ومتوارثة تعد الثقافة حصيلة للنشاط الإنساني الخلاق من أجل التحرير.

PUKmedia زيد محمود

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جلال زنكبادي: الثقافة الكوردية اداة للتحرر) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جلال زنكبادي: الثقافة الكوردية اداة للتحرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).