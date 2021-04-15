صاروخان يستهدفان قوة امنية في سهل نينوى

2021/04/15 | 14:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قوة للحشد الشعبي يوم الخميس، الى هجومين بالصواريخ وذلك بمناطق سهل نينوى.

واوضح غياث سورجي المتحدث الرسمي باسم مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكوردستاني لـ PUKmedia: ان قوة للحشد الشعبي في سهل نينوى تعرضت اليوم، لهجومين، اسفرا عن اصابة عنصر في الحشد بجروح، بحسب معلومات اولية.

واضاف: ان صاروخين انطلقا، صوب قوة للواء 30، مؤكدا ان مصدر انطلاق الصاروخين غير معروف لديه لحد الان.

PUKmedia خاص

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