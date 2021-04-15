ايران تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/04/15 | 14:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، عن آخر الإحصاءات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأكدت لاري، تسجيل 25078 إصابة جديدة، ووفاة 321 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية في إيران.ووفقا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في إيران 2.168.872 إصابة، كما ارتفعت الوفيات إلى 65680 حالة وفاة.وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.749.041 شخصا، مضيفة أن 4601 من المصابين في حالة حرجة.

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