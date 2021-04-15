هيكي يدين استهداف أربيل وبعشيقة

2021/04/15 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان السفير البريطاني لدى بغداد ستيفين هيكي بشدة الهجمات الصاروخية على مطار اربيل ومحافظة نينوى.

وتعليقا على الهجوم نشر هيكي تغريدة على تويتر قال فيها انه يدين بشدة الهجمات ضد اربيل وبعشيقة، حيث أن مثل هذه الهجمات تبث الرعب فقط وتؤذي العراقيين، متابعا ان العراق لن يكون مستقراً ومزدهراً في ظل استمرار عمل الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة، في حين أكد السفير البريطاني ان بلادهستواصل دعم قوات الأمن في العراق وفي اقليم كردستان في جهودها لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة الجناة.

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