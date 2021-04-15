2021/04/15 | 14:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن نينوى: قصف مقر الحشد الشبكي رد فعل على استهداف كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/15 | 14:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن نينوى: قصف مقر الحشد الشبكي رد فعل على استهداف كردستان) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن نينوى: قصف مقر الحشد الشبكي رد فعل على استهداف كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).