الاقاليم النيابية تكشف لـ/ نينا / عن مقترحات تعديل قانون انتخاب مجالـس المحافظـات

2021/04/15 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشفت لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم ، عن مقترحاتهـا لتعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات ، مؤكدة ان التصويت على تلك المقترحات سيتم في جلسات الفصل التشريعـي الجديد .وذكـر رئيس اللجنة النائب شيروان دوبرداني ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " مجالس المحافظات مازالت معطلة وفقا لقرار مجلس النواب ، واغلب الكتل السياسية لديها ملاحظات حول قانون تلك المجالس "، مشيرا الى عقد اجتماع مشترك مع هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل واللجنة القانونية منتصف الاسبوع المقبل لمناقشة آلية التعديل ".واضاف ان " التعديل الجديد سيعرض على هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية للمضي بالقراءتين الأولى والثانية، ثم التصويت خلال جلسات الفصل التشريعي الجديد "، مبينا ان " اهم المقترحات اعتماد الدوائر المتعددة والنظام البايومتري حصرا وحصول الفائز على اعلى الأصوات ، وتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات ".واوضـح ، ان " المحكمة الاتحادية ستنظر قريبا ، بالطعن المقدم من قبل رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والاقضية " ، مبينا انه "في حال رد الطعن فأن قرار الحل الذي صوت عليه مجلس النواب سيبقى ساري المفعول ، وبخلاف ذلك ستعود المجالس المحلية الى عملها لحين اجراء انتخابات جديدة ".وكان مجلس النواب قرر ، في جلسته المنعقدة 28 تشرين الأول 2019، حل مجالس المحافظات، ومنح البرلمان والمحافظين صلاحيات إدارة الأمور المالية والإدارية في المحافظات ، ثم صوت في 26 تشرين الثاني 2019، على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لعام 2018، بهدف حل مجالس المحافظات بقانون جديد ./انتهى5

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