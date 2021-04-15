الحداد : إستهداف مطار أربيل محاولة يائسة لزعزعة الأمن والإستقرار في الأقليم وعموم العراق

2021/04/15 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحـداد ان إستهداف مطار أربيل محاولة يائسة لزعزعة الأمن والإستقرار في الأقليم وعموم العراق، مبينا ان هذه الأعمال الإرهابية لن تثني عزيمة وإرادة شعب كردستان والعراقيين في البناء والإزدهار.ودعا في بيان صحفي القوات الأمنية الى ضرورة إستمرار التحقيقات لتحديد مكان إطلاق الصاروخ وملاحقة العناصر الإرهابية المنفذة وإلقاء القبض عليهم بأسرع وقت لينالوا جزاءهم العادل طبقا للقانون.واكد أهمية إستمرار التنسيق والتعاون، وتفعيل الاتفاقيات بين الحكومة الإتحادية وحكومة أقليم كردستان في المجال الأمني والعسكري لمسك الأرض في المناطق الرخوة والمساحات الفارغة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة وحماية المواطنين في جميع محافظات العراق./انتهى3

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