كتلة النهج الوطني تقدم 14 مقترحا للتصدي لظاهرة الفساد في البلاد

2021/04/15 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت كتلة النهج الوطني الى توفير الإرادة السياسية الصادقة والجدية لمكافحة جذور وعلل ظاهرة الفساد التخريبية.

وقدم رئيس الكتلة عمار طعمة أربعة عشر مقترحا قال انها ستحد من تفشي الفساد ومن بينها نشر وتعميق الفهم الصحيح لمسؤولية ادارة الشؤون العامة، وتضمين المناهج التربوية والتعليمية ما يرسخ الشعور بالمسؤولية العامة،وفرض سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، وتقوية الرقابة والمساءلة الشعبية الملتزمة بالدستور والوسائل القانونية، واعتماد الكفاءة والنزاهة والوطنية كمؤهلات أساسية لمن يتصدى لتولي المناصب العليا المدنية والعسكرية.

وتقديم الحسابات الختامية للسنوات الماضية بأسرع وقت للبرلمان العراقي، وإلزام جميع وزارات الدولة ومؤسساتها بإعلان ايرادتها المخصصة وموارد صرفها.

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