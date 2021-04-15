الكاظمي يصل إلى المثنى

2021/04/15 | 14:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى محافظة المثنى برفقة وفد حكومي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب، أن “الكاظمي وصل الى محافظة المثنى برفقة وفد حكومي”.

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