2021/04/15 | 14:31 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة البرلمان: استهداف اربيل يزعزع استقرار العراق

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير خليل الحداد، الخميس، أن استهداف مطار اربيل يعد محاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم وعموم العراق.

وقال الحداد في بيان، إن "القوات الأمنية يجب أن تستمر في التحقيقات لتحديد مكان إطلاق الصاروخ وملاحقة العناصر الإرهابية المنفذة وإلقاء القبض عليهم بأسرع وقت لينالوا جزاءهم العادل طبقا للقانون".

وأضافت، أن "استهداف مطار اربيل محاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم وعموم العراق، وهذه الأعمال الإرهابية لن تثني عزيمة وإرادة شعب كردستان والعراقيين في البناء والازدهار"، مطالباً، الحكومة الاتحادية "بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الفاعلين".

وشدد على أهمية "استمرار التنسيق والتعاون، وتفعيل الاتفاقيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في المجال الأمني والعسكري لمسك الأرض في المناطق الرخوة والمساحات الفارغة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة وحماية المواطنين في جميع محافظات العراق".

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