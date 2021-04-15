2021/04/15 | 14:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن بدء مباحثات لتفعيل فتح منفذ جميمة بين العراق والسعودية.

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