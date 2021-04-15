العراق.. سماع دوي انفجار في العاصمة بغداد

2021/04/15 | 14:35 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الخميس، بسماع دوي انفجار شرق العاصمة العراقية بغداد.

فيما نقلت وسائل إعلام محلية، بوقوع أكثر من ١٢ مصاباً في انفجار لم تعرف طبيعته حتى الآن ضمن منطقة الحبيبية شرقي بغداد.

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