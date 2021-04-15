بلينكن في أفغانستان للتباحث حول انسحاب القوات الأميركية من البلاد

2021/04/15 | 14:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بزيارة غير معلنة لأفغانستان، الخميس، لمحاولة إقناع القادة الأفغان والجمهور الحذر بشأن قرار الرئيس جو بايدن بسحب جميع القوات الأميركية من البلاد وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

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