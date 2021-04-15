2021/04/15 | 14:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحداد: استهداف أربيل محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/15 | 14:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد: استهداف أربيل محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد: استهداف أربيل محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).