انفجار في مدينة الصدر يخلف عدد من المصابين

2021/04/15 | 14:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر بوقوع عشرات المصابين، ظهر الخميس، جراء انفجار لم تعرف طبيعته شرق العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال المصدر لـ "ناس" (15 نيسان 2021)، إن "١٠ مصابين على أقل اصيبوا بانفجار لم تعرف طبيعته في مدينة الصدر شرق بغداد".

ولم يكشف المصدر مزيد من التفاصيل

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