برلمان كوردستان يدين وبشدة الهجوم الارهابي على اربيل

2021/04/15 | 14:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان برلمان كوردستان وبشدة العمل الارهابي الذي استهدف اربيل أمس الاربعاء بواسطة طائرة مسيرة كانت تحمل مادة الـ (TNT) شديدة الانفجار.

وقال البرلمان في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم الخميس، ان هذا العمل الارهابي الذي يتكرر للمرة الثالثة خلال فترة 7 أشهر محط امتعاض وغضب الجماهير الكوردستانية، مطالبة ضرورة كشف القوة والجهة الارهابية الخارجة عن القانون وتقديمهم الى العدالة بأسرع وقت، من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولية، ووضع الية مناسبة لابعاد مصادر الهجمات الارهابية وبذل جهود حثيثة لمنع تكرار هذه الهجمات في المستقبل.

واضاف البيان، انه تم توصية اللجان البرلمانية بالتواصل مع الاطراف ذات العلاقة لمتابعة الجهود والكشف عن الجهة الارهابية التي تقف وراء هذه الهجمة.

واشار البيان، الى ان تنفيذ هذه الهجمة الارهابية وفي تأريخ الـ 14 من شهر نسياسن ذكرى كارثة الانفال، تؤكد حقيقة ان استمرار المخاطر على كيان اقليم كوردستان والسلام والوئام فيه، داعيا الى وحدة الصف بشكل اكبر للتمكن من مواجهة جميع العقبات والهجمات.

وتابع البيان، ان ارادة شعب كوردستان اقوى من هذه العمليات الارهابية، من اجل التقدم والتطور والاستقرار في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

هذا وتعرضت اربيل امس الاربعاء الى هجوم ارهابي بواسطة طائرة مسيرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، مستهدفةً بذلك مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار، بحسب بيان لوزارة الداخليى في اقليم كوردستان.

واضاف البيان: لحُسن الحظ لم يوقع الانفجار أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة.

PUKmedia خاص

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