سوق الغزل في كركوك موقع تراثي بحاجة الی اهتمام

2021/04/15 | 14:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوق الطيور والحيوانات في مدينة كركوك الذي يقع بجانب قلعة كركوك الاثرية والتي تعد من ابرز المعالم الاثرية الموجودة في المدينة .ويعتبر هذا السوق من أقدم الاسواق القديمة والأكثر إقبالاً من قبل المواطنين لبيع جميع أنواع الطيور والحيوانات.

فقبل انتشار وباء انفلونزا كورونا كان لسوق الغزل في كركوك وفي ايام الجمعة مكتظا بالمواطنين بمختلف قومياتهم وأطيافهم لمشاهدة ماموجود من الطيور الداجنة والبلابل والحمام والارانب بالاضافة الى الحيوانات الغريبة أحيانا كالقرود والدعلج و النعامة والببغاوات النادرة والقبج والسنجاب وغيرها، فهنالك أجنحة ومحلات مختلفة في هذا السوق الشعبي التي تباع منها تلك الحيوانات الاليفة والبرية والطيورالموجودة في الاقفاص من قبل أصحابها الذين لهم باع طويل في هذا المجال.

قسم من الباعة هم من ذوي الخبرة والاختصاص في معرفة انواع الطيور وخاصة البلابل و الحمام، وقسم آخر من الباعة هم من المسنين الذين بحوزتهم انواع الطيور الداجنة من الدجاج والبط والوز والديك الرومي ، هؤلاء الباعة يكسبون رزقهم من خلال هذا السوق الذي يعود تاريخه الى أكثر من خمسة وأربعين عاما الى جانب مزاولة هواياتهم في تربية انواع الطيور والتي ورثوها من أب عن جد.

نعم لهذا السوق طعم خاص كونه ارث حضاري مهم في مدينة كركوك .



وحبذا أن ينال هذا السوق أهتماما خاصا من قبل هيئة آثار محافظة كركوك والعمل في سبيل توسيعه واعماره مع الاخذ بنظر الاعتبار الحفاظ على معالمه الاثرية.

PUKmedia - كركوك/ رزكار شواني

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