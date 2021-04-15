سماي دوي انفجار في بغداد

2021/04/15 | 14:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سمع دوي انفجار "عنيف"، الخميس، وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية (15 نيسان 2021)، ان "انفجارا وقع في العاصمة بغداد، حيث شوهدت اعمدة الدخان وهي تتصاعد من موقع الانفجار القريب من سوق (الاورفلي) ضمن منطقة الصدر".

واضاف المصدر ان "الانباء تضاربت حول طبيعة الانفجار، دون معرفة ان كانت عجلة مفخخة او عبوة ناسفة".

واشار المصدر الى ان "المعلومات الاولية تشير الى وقوع ضحايا".

يتبع...

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