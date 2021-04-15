2021/04/15 | 14:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ملف النازحين ومخيم الهول وسنجار على طاولة الاعرجي وبلاسخارت » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:37

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