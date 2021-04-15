إصابة 12 شخصا بأنفجار لم تعرف طبيعته في بغداد

2021/04/15 | 14:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة 12 شخصا بأنفجار لم تعرف طبيعته في منطقة الحبيبة.وقال المصدر لـ”الايام نيوز” ان “اكثر من ١٢ مصاب في انفجار لم تعرف طبيعته حتى الان ضمن منطقة الحبيبية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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