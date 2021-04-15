التربية ..توضح اسباب صدور قرار الدوام الحضوري

2021/04/15 | 14:45 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كشفت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن أسباب صدور قرار الدوام الحضوري لبعض المراحل الدراسية.

وقال المتحدث بأسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح صحفي، إن "قرار اللجنة العليا جاء بمقترحات رفعتها وزارة التربية إلى اللجنة على أن يكون الأول والثاني والثالث الابتدائي دواماً حضورياً"، مبيناً أن "ه...

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