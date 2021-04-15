2021/04/15 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بسقوط اكثر من 10 مصابين في حصيلة اولية لانفجار لم تعرف طبيعته شرقي العاصمة بغداد.

واشار المصدر في حديث للسومرية نيوز، الى ان "انفجارا ضرب منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد ما ادى الى اصابة نحو 12 شخصا كحصيلة اولية واحتراق ثلاث عجلات".واضاف بأن "المعلومات الاولية تشير الى ان سبب الانفجار عبوة لاصقة موشوعة اسفل عجلة مدنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).