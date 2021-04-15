2021/04/15 | 15:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن انفجار الحبيبية وتعلن حصيلة أولية

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الخميس (15 نيسان 2021)، بياناً بشأن انفجار منطقة الحبيبية شرقي بغداد، فيما أعلنت عن حصيلة أولية للانفجار.

وقالت الخلية، في بيان إن "انفجاراً وقع في إحدى الأسواق بمنطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد".

وأضافت، أن "الانفجار أدى الى استشهاد مدني وإصابة 12 آخرين وحرق 5 عجلات، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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