الأعرجي وبلاسخارت يبحثان أهمية الانتهاء من مسألة مخيم الهول الحدودي بشكل نهائي

2021/04/15 | 15:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الخميس، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، جينين بلاسخارت.

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