خلية الإعلام يعلن حصيلة اولية عن تفجير الحبيبية في بغداد

2021/04/15 | 15:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، حصيلة اولية عن تفجير الحبيبية في بغداد، إلا أنها لمن توضح طبيعة الانفجار.وقالت الخلية في بيان، إن “انفجارا في احدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، ادى الى استشهاد مدني وإصابة ١٢ آخرين وحرق ٥ عجلات، مشيرة الى أنها معلومات أولية عن الحادث”.وافاد مصدر امني، […]

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