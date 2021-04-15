2021/04/15 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل الحرة ن الخميس، بوقوع انفجار في ضاحية الصدر ذات الغالبية الشيعية شمال شرقي العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى ومصابون بسيارة مفخخة شرقي بغداد.. ومقاطع فيديو توثق الانفجار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى ومصابون بسيارة مفخخة شرقي بغداد.. ومقاطع فيديو توثق الانفجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).